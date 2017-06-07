اليوم يقولون إلهام الفضالة وهدى حسين نجمتان ومتصدرتان من بعد أم طلال وأم سوزان

أعربت الفنانة إلهام الفضالة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «اليوم الأسود»، مؤكدة في حوارها مع «الأنباء» أنها ليست لديها «عنجهية» ولا ترى نفسها نجمة - على حد وصفها. وأشارت الفضالة إلى أن الواقع اليوم على الساحة يقول إن اسمها في الدراما الخليجية بات «يسوق» للعمل، واتفقت مع ما يراه البعض أنها والفنانة هدى حسين تعتبران من النجمات والمتصدرات من بعد الفنانتين القديرتين سعاد عبدالله وحياة الفهد، كما تطرقت الفضالة في حديثها لمواضيع أخرى.

وفيما يلي التفاصيل:

حوار- سماح جمال

لماذا اخترتِ التمسك بالمشاركة في مسلسل «اليوم الأسود»؟

٭ المسلسل أنا معجبة به منذ أن عرض علي، مع العلم أن أغلب الأعمال التي تم تصويرها عرضت علي، وهناك أدوار لا أرى أنها تتناسب معي، وهناك أعمال أخرى نصوصها لم تعجبني، وبالنهاية كل شيء مكتوب وسيحدث بوقته.

كيف وجدتِ تعاونك الأول مع المخرج أحمد المقلة؟

٭ سعيدة بالتعامل معه، بخلاف انه مخرج مهم وصاحب بصمة، فهو إنسان ذو أخلاق راقية، وتشرفت بالتعامل معه.

ترين انك من الأرقام الصعبة على الساحة الفنية اليوم؟

٭ أعشق وأحب عملي ومن يحب عمله يبدع فيه، وشخصيا تعلمت الالتزام من الفنانين الكبار الذين عملت معهم، خاصة في بدايتي ومنهم الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الكبير سعد الفرج، الفنان الراحل خالد النفيسي، الفنان الراحل غانم الصالح...، ولذا يعتبرني الكثيرون من جيل الكبار لأنني تعلمت منهم الالتزام بالعمل والمواعيد والتواجد في اللوكيشن في الوقت المحدد، كما أنني ولله الحمد ليست لدي «عنجهية» النجمة وكل الفنانات معي في «اللوكيشن» علاقتي جيدة بهم، وأعيش حياتي بصورة طبيعية ولا أرى نفسي نجمة حتى لو كان البعض يصنفني كذلك.

ترتيب اسمك ما زال من أولوياتك؟ ومتى ستتصدرين تتر مسلسلاتك؟

٭ كان يكتب اسمي «الهام الفضالة في...» بالأعمال التي قدمتها مع «سكوب» مثل مسلسلات «أحلام لا تعرف الدموع» و«عزف الدموع» وغيرهما، وعندما تعاونت بعد ذلك مع منتجين آخرين الكل وضعني في مكاني الصحيح ولم أتناقش معهم حول مسألة ترتيب الاسم، وعلى سبيل المثال في مسلسل «زوارة خميس» اسمي جاء بعد الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله والفنان الكبير محمد المنصور، واليوم وصلت لمرحلة اعمل فيها مع نجوم فيوضع اسمي معهم في «كادر واحد».

الأعمال اليوم تباع للقنوات التلفزيونية على اسمك؟

٭ لا أريد أن يفهم كلامي هنا من باب الغرور وإنما الواقع ان اسمي في الدراما الخليجية بات «يسوق» للعمل، فنحن أصبحنا الجيل القادم من بعد الفنانتين سعاد عبدالله وحياة الفهد، فاليوم يقولون الهام الفضالة وهدى حسين، بحكم انه لا يوجد فنانات في فئتنا العمرية (الأربعينيات والخمسينيات)، ونحن متواجدات كنجمات ولذا فنحن اليوم المتصدرات من بعد الفنانتين القديرتين سعاد عبدالله وحياة الفهد.

لماذا لم تعد تجمعك أعمال مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله؟

٭ شاركت معها في حكاية واحدة في مسلسل «كان في كل زمان»، ولم استطع تقديم اكثر معها، بسبب تزامن تصوير المسلسل في تلك الفترة مع امتحانات ابنتي.

كيف ترين نجاح الأعمال الدرامية المنفصلة مثل مسلسل «كان في كل زمان» ومدى تقبل المشاهد له؟

٭ أرى أنها ناجحة وكانت لي تجربة نجحت وتركت أصداء طيبة مع الجمهور في «السداسيات» بعنوان «روح روحي» وعرضت في الموسم الدرامي الماضي، وكانت القصة ناجحة وتركت أثرا لدى الجمهور عوضني عن غيابي في العام الماضي، وهذا يؤكد أهمية النص، ففي بعض الأحيان نقدم عملا دراميا ثلاثين حلقة ولكنه لا يترك اثر مع المشاهد على عكس مسلسل قد أشارك فيه بعدد اقل من الحلقات ولكنه يترك اثر مع الجمهور.

استطعت ان تواكبي الموضة الجديدة وانضممت الى صفوف «الفاشينيستات»؟

٭ «من عمر الدنيا» وأنا أحب الملابس والموضة، ففي مسلسل «ثمن عمري» الناس كانت تتساءل عن «دراعات الهام الفضالة» و«حمرة الهام الفضالة» و«صبغة الهام الفضالة» وحتى عندما افتتحت صالوني الخاص كان السؤال المكرر دائما عن تفاصيل مكياجي وتسريحات شعري، واعتقد أن طريقة اختياري للملابس لعبت دورا مهما، لأنها دائما تكون محتشمة وتصلح للمرأة المحجبة أو غير المحجبة ولهذا لدي شريحة متنوعة من المتابعين، وكل هذا ترك لي بصمة في عالم الأزياء حتى قبل دخولي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف أن هذا الأمر فتح لي مجالا اكثر مع الناس.