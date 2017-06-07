انتهت الفنانة اليسا من تصوير أول أيام كليب أغنية «عكس اللي شايفينها» تحت إدارة المخرجة أنجي الجمال، التي اختارت «بيت الدين» لتصوير العمل، نظرا للموقع الجغرافي والأثري الذي تتميز به هذه المنطقة.

ونشرت اليسا بعض اللقطات من كواليس التصوير، علما أن الكليب سيطرح في عيد الفطر.

وأغنية «عكس اللي شايفينها» من ألبوم إليسا الأخير «سهرنا يا ليل» وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وسبق لإليسا أن أشارت إلى أنها اختارت هذه الأغنية لتصويرها، لأنها تحبها كثيرا ولما تحمل في مضمونها من معان واقعية تشبه كل سيدة.