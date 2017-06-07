في الوقت الذي حققت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نجاحا وشعبية عريضة، وعلى الرغم من كونها تمر حاليا بمرحلة النضوج الفني، اعترفت الفنانة بأنها تفكر كثيرا في الاعتزال.

وأوضحت سر تفكيرها في الاعتزال قائلة، في تصريحات لها: «الفكرة تراودني كثيرا، ولكن ردات فعل الناس بعد كل مسلسل تثنيني عن قراري لأنهم يحبونني، لا أعرف كيف تردني هذه الأفكار ربما لأنني أحب أن «أفرغ رأسي» من الضغوطات وأن أكون في حالة لا هموم ولا صحافة ولا «سوشيال ميديا» ولا «امتحانات رمضانية»، ولا يكون لدي إلا عائلتي وولدي، إحساس لم أختبره بعد، فمنذ 12 عاما وأنا تحت الأضواء والصخب المستمر».

من ناحية أخرى، تشارك نادين في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «الهيبة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري تيم حسن، وهو العمل الثالث الذي يجمع النجمين بعد مسلسلي «تشيللو»، و«نص يوم»، وقد صرحت نادين بأنه لا تعاون رابع بينهما في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2018، حيث وقع كل منهما على عمل بمفرده، وحتى لا يمل المشاهدون من ثنائيتهما على الشاشة.