تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لهجوم وسخرية من متابعي مسلسلها "أرض جو" بسبب دورها في العمل، مشددين على أن سنها لا يسمح بالعمل كمضيفة طيران، وهي الوظيفة التي تعمل فيها فقط النساء في العشرينات والثلاثينات بينما تجاوز عمر غادة الخمسين عاماً.

ويأتي هذا الانتقاد بعد سلسلة من التعليقات التي رفضت المسلسل، إلا أن عبد الرازق لم ترد والتزمت الصمت، بينما قرر مؤلف المسلسل محمد عبد المعطي الرد على هذه الانتقادات والذي أكد أنه علم قبل كتابة السيناريو أن هناك سيدات تجاوزت أعمارهن الأربعين عاماً ويعملن بمجال الضيافة الجوية، كما أكد أن غادة من لا يظهر عليها العمر وتصلح لتقديم دور فتاة في الثلاثينات.