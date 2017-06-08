أثار ردّ فعل الفنانة نسرين أمين بعد كشف مقلب "رامز تحت الأرض" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضاف رامز جلال الفنانة الشابة التي بدت في كامل لياقتها البدنية وحاولت في أكثر من مرة انقاذ نفسها من التراب التي غرقت بها، واستمرت في المحاولات لحين قدوم "السحلية" التي يقوم بدورها جلال في محاولة لإخافتها، إلا انها حاولت الهروب منها بكل قوتها، للتفاجأ برامز بد كشفه عن نفسه.

وصرخت أمين "هو انت" وحاولت الهجوم عليه وضربه الى ان استسلمت وبقيت في الطين، حيث أجرى معها مقابلة سريعة أكدت فيها انها لا تحبه أبداً.