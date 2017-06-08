منح الشيخ سعيد بن طحنون الفنان الإماراتي القدير سعيد سالم لقب سفير الوفاء والسعادة، وذلك مع مجموعة كبيرة من السفراء على مستوى العالم.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون في الحفل ان تنصيب سعيد سالم منصب سفير الوفاء والسعادة لأنه الهرم الأساسي لفناني الإمارات بالإضافة الى زملائه الكبار.

من جهته، شكر سالم الشيخ سعيد بن طحنون على تنصيبه لهذا اللقب، موضحا انه سيكون الاحتفال باللقب في اليوم الوطني للإمارات الذي سيقام في الثاني من ديسمبر المقبل، ليقدم رسالة شكر ومحبة من أسعد شعب الى أسعد قيادة في دولة الإمارات على ما تقدمه هذه القيادة للشعب والوطن، وسيكون ذلك بحضور 365 سفيرا على مستوى العالم لتقديم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة.