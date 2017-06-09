السيف: المسلسل يحقق حضوراً لافتاً في رمضان

عبّر المخرج محمد دحام الشمري عن سعادته بردود الأفعال التي حصدها عمله «كحل اسود قلب ابيض» الذي يعرض على قناة MBC دراما في حلقاته الأولى.

وقال دحام في تصريح صحافي: يمثل «كحل اسود قلب ابيض» منطقة جديدة في الدراما التراثية حيث الذهاب إلى موضوعات وقضايا جديدة ثرية بالمضامين، بالإضافة الى مرحلة زمنية عامرة بالأحداث، بالإضافة الى الحكاية المحبوكة والمكتوبة بعناية من قبل الكاتبة منى الشمري وفريق العمل الرائع الذي تعاون في انجاز هذه التجربة، وكل ما أقوله للجمهور العزيز ان هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال الفنان المنتج عبدالله السيف: ان مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» يمثل احد المشاريع الإنتاجية البارزة ضمن خطتنا في «ديتونا» للإنتاج الفني والتي تضم عددا من المشاريع الكبرى ومن قبلها انجزنا مسلسل «صوف تحت حرير» وهو الآخر يحقق حضورا لافتا خلال الدورة الرمضانية الحالية.

وتابع السيف: تم إبلاغنا من خلال عدد من الاستبيانات التي أجرتها عدة صحف محلية وخليجية بأن مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» يحتل مكان الصدارة بين الاعمال الدرامية التراثية الخليجية، وهو أمر يجعلنا أمام مسؤوليات كبرى تجاه مشاريعنا الإنتاجية المقبلة والتي سنشرع فيها فور انتهاء الدورة الرمضانية.

هذا، وتتواصل حلقات مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» عبر عدد من القنوات التلفزيونية من بينها قناة «ام بي سي» دراما وغيرها من القنوات.

والمسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية عبر شخصية «منيرة المرتفع» التي عاشت حياة أسرية مليئة بالحكايات والمضامين عبر عملها في تجارة الذهب بين الهند والكويت في أربعينيات القرن الماضي.

المسلسل شارك في بطولته جاسم النبهان ونور وعبدالمحسن العمر وبثينة الرئيسي وهبة الدري ومرام وعبدالله السيف وحسين المهدي وعبدالله التركماني وعبدالله الباروني وروان مهدي وحشد آخر من النجوم.