طالب الفنان عبادي الجوهر الجهات الثقافية والمهتمة بالفنون في السعودية بفتح معاهد للموسيقى لتخريج وصقل المواهب الفنية في المملكة، وقال عبادي: أعتقد أن الوقت قد حان لفتح هذه المعاهد، التي باتت ضرورة لدعم الأغنية والفن في السعودية.

وأثنى الجوهر، في سياق حديثه لبرنامج «هذا أنا»، الذي يقدمه الشاعر صالح الشادي على قناة «روتانا خليجية»، على الفنان الراحل طلال مداح، مبينا أن العلاقة التي جمعته بـ «صوت الأرض»، تطورت تلقائيا على حد وصفه، وتابع: ذهبت إلى طلال، وآمن بموهبتي كفنان، من هنا بدأت العلاقة، ثم تطورت وأصبحت هناك لقاءات شبه يومية، كما أصبحت بيننا صداقة كبيرة جدا، ثم تطورت إلى صداقة عائلية.

وذكر عبادي أنه ما زال يتذكر كلمات والدته، ونصائحها حتى اليوم، وما زال يتذكر بعض المواقف، وقال: مرة عندما كان عمري «13 عاما» كتبت لي كلمة «شوك»، وقالت «تهجى هذه الكلمة»، وعندما تهجيتها قالت لي بحكمة: «ش» تعني شراكة، «واو» تعني وكالة، و«ك» تعني كفالة، احذر يا بني من هذه الأمور، ومازلت ألتزم بها، فلا أشارك أحدا، ولا أوكل وكالة عامة، ولا أكفل أحدا.

وأوضح عبادي، أنه كان في بداياته يغني كالببغاء، وذلك لصغر سنه كونه يغني أي شيء يعطى له، وهو في عمر «14 عاما» المسألة كانت هواية، ولكن بعد فترة ووصوله إلى سن معينة، أصبح يشعر بأن الفن رسالة سامية، وأصبح يبحث ويهتم بالموروث، ولديه هاجس ورسالة إيصال الأغنية السعودية بشكلها الجميل المتطور إلى كل أذن عربية.