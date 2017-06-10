العدواني: تكريم الفنانين الذين قدموا أدواراً وحضوراً متميزاً في رمضان

بعد النجاح الذي حققه العام الماضي في تكريم كوكبة من نجوم الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، تتواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الثانية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام»، الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي.

وفي هذا الجانب، عبر فواز الحساوي عن تقديره واعتزازه بتكريم نخبة من نجوم الكويت الذين ساهموا في بناء مسيرة الفن والإعلام محليا وخليجيا وعربيا.



وقال الحساوي: «إنني تشرفت العام الماضي بتكريم مجموعة من الفنانين، بالتالي سأكون هذا العام حاضرا لتكريم مجموعة متميزة أخرى من النجوم في شهر رمضان الجاري»، معربا عن خالص تمنياته للمزيد من العطاء والنجاح لتلك الكوكبة من الفنانين في مشوارهم الفني، متمنيا استمرارية هذا المهرجان السنوي في كل رمضان لتكريم هؤلاء الفنانين، لافتا إلى أن هذا التكريم هو أقل شيء يقدم لهم، وهم يستحقون هذه الوقفة ونتشرف بالتواجد وأن نكون جزءا من هذا التكريم.

من جهته، ثمن مؤسس ورئيس مهرجان «نجوم الفن والإعلام» الزميل جمال العدواني الرعاية الكريمة للمهرجان من قبل رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، الذي حرص على الرعاية والحضور وتكريم نجوم الدراما والإعلام في الساحة المحلية، لافتا إلى ان هذه الدورة ستكون متميزة باختيار المكرمين الذين أعطوا للفن الكثير، ولقد حان الوقت لتكريمهم وفاء وتقديرا لبصماتهم الراسخة في تاريخ الحركة الفنية والإعلامية في الكويت.

وأشار العدواني إلى أن الدورة الثانية للمهرجان ستتخللها عدة فقرات متنوعة، إلى جانب مراسم تكريم الفنانين الذين قدموا أدوارا وحضورا متميزا في شهر رمضان المبارك خلال الدراما المحلية، كذلك الأسماء التي برزت في تقديم البرامج التلفزيونية، مثمنا دور شركاء النجاح من الجهات الراعية لهذا الحدث الفني المميز الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة بشكل راق واستثنائي.