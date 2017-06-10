مفرح الشمري

Mefrehs@

من الأصوات النسائية الشبابية حاليا في الساحة الغنائية الخليجية صوت المطربة الواعدة الإماراتية ألماس التي عشقت الغناء منذ صغرها وشاركت في العديد من الحفلات المدرسية، وذلك لجمال صوتها الذي لا يوجد له شبيه في الساحة الغنائية الخليجية، صوت مليء بالإحساس والمشاعر الصادقة في نقل إحساس أي شاعر تتعامل معه، وهذا ما دفع سفير الألحان فايز السعيد الى التعاون معها من خلال أغنية «الله ما يرضاها» التي كتبتها الشاعرة وشم ووزعها زيد عادل وحققت شهرة كبيرة بعد ان قامت بتصويرها بالإضافة الى تصويرها لأغنيتين هما «شسوى بية» كلمات احمد الحلاسي وألحان عبدالله السالم و«بغيت أكرهك» وهي أغنية مصرية من كلمات محمد حسن وألحان بدر مصطفى.

ولحب المطربة ألماس للغناء فهي تنتج أعمالها بنفسها، وذلك لإيمان والدها ووالدتها بموهبتها الغنائية من الصغر وحتى هذه اللحظة، ولأنها لا تحب عقود الاحتكار مع شركات الإنتاج بعد أن جربتها مرة، حيث كانت تجربة مريرة وفاشلة حسب قولها.

وناشدت ألماس الإعلام الإماراتي الاهتمام بالمطربين الشباب من خلال نشر أخبارهم ومتابعة جديدهم حتى يستطيعوا المواصلة والنجاح في مشوارهم الغنائي، وطالبت المطربة ألماس الفنانين الكبار بدعم الشباب من خلال دعوتهم للمشاركة في حفلاتهم.

وقالت لـ «الأنباء»: إن قدوتها أي مطرب يقدم رسالة من خلال ما يقدمه في الساحة، مشيرة الى ان تعاونها مع شركة تذكار للإنتاج الفني سيكون فقط بمسار الحفلات الغنائية شاكرة رئيسها الشيخ فالح ال ثاني ومديرها احمد رفعت على تعاملهم الراقي معها.

وكشفت المطربة الماس ان لديها مفاجأة في عيد الفطر المقبل لا تريد الإفصاح عنها، متمنية أن تنال إعجاب مستمعيها بعد أن قدمت لهم مطلع العام الجديد أغنية «جريدة بلا خبر» مع المطرب خالد الحنين، وحققت شهرة عالية. وهي من كلمات ضياء الميالي وانتاج فايز وراشد السعيد جروب.