تحدث الفنان تامر حسني عن «الديو» الذي سيجمعه مع الفنانة إليسا، وقال: «الأغنية التي تجمعنا تتحدث عن الدنيا التي تتغير وعن الناس التي تكون الى جانبك وتبتعد، وتحمل اسم «تصبح على خير»، ضمن فيلم سيعرض في عيد الفطر».

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني مجموعة من الممثلين، ومنهم «درة، نور، مي عمر، محمود البزاوي وهو من إخراج محمد سامي وإنتاج وليد منصور، وسيقدم تامر فيه أكثر من شخصية. وقال: «كنت أعمل فعلا على فيلم مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووجدنا أن الوقت غير مناسب وتعاوني معها يشرفني وقد يحصل في السنة المقبلة».

وعن جمهوره، قال تامر، حسب موقع «الفن»: «تفاعل الجمهور والخبر الذي سمعته بأن حفلي كان فيه أكبر نسبة حضور جماهيري وهذا شرف ويعطيني طاقة حب وأمل».

وحول تقبيل الأيادي بينه وبين الجمهور، رد قائلا: «من يشاهد صورة يقبلون فيها يدي ممكن ان يكون مصدوما لأنه لم ير مثل هذا الشيء من قبل ولكن من يتابع دائما يعرف أن هذه نتيجة الحالة الاستثنائية التي تجمع بين تامر ومحبيه منذ سنوات وحتى اليوم، هذا كرم من الله واعتبرهم أهلي وأصدقائي وحين يشاهدونني يشعرون وكأنهم التقوا بأحد أقاربهم، فرد الفعل دائما سترونه من قبل الاثنين وليس من طرف واحد».