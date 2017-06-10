كشفت الفنانة سماح أنور أخيرا أسرار حياتها الزوجية، وقالت إنها تزوجت شرعا في السر وأنها لم تعلن ذلك لأن التوقيت لم يكن مناسبا، مشيرة إلى أن سبب انفصالها عن والد ابنها هو خيانته لها.

ولفتت سماح، خلال حلولها ضيفة على برنامج «شيخ الحارة» الذي يبث على شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنها تحب الفنان سمير صبري لكن ليس بشكل عاطفي، ملمحة الى أنها لا تستطيع العيش من دونه وأنه أهم شخص في حياتها بعد ابنها.

وعن سبب قولها «مبروك» بعد سماعها خبر وفاة الفنانة معالي زايد، ردت: «معالي زايد حبيبتي وقلتلها مبروك بعد الموت لأنها راحت مكان أحسن ومريح أكتر، الدنيا مش مريحة زي ما كلنا فاكرين».



وأضافت أنها وصلت إلى مرحلة خطيرة من مرض السرطان وأنها رافقتها خلال السنتين الأخيرتين من حياتها، وكشفت أن أحدا لم يكن يزورها باستثناء هي وهالة صدقي.

وكشفت الفنانة المصرية أنها لا تحب الموضة ولا ترتدي الفساتين ولا تنتعل الكعب العالي، وذكرت أنها كانت تذهب إلى المدرسة مستقلة الدراجة النارية.