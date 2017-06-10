شاركت الفنانة نانسي عجرم «الفانز» بسؤال يتعلق بمواصفات فتى أحلام الفتيات عبر فيديو لأغنية «حلم البنات» نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستغرام» وعلقت عليه: «شو مواصفات حلم البنات برأيكم؟».

وحظي سؤال نانسي بالكثير من التجاوب والتعليقات، وكان لافتا بينها تلك التي اختارت رجلا بمواصفات زوجها د.فادي الهاشم. وأغنية «حلم البنات» هي إحدى أغنيات ألبوم نانسي الجديد «حاسة بيك» الذي يضم 14 أغنية هي: «حاسة بيك، وحلم البنات، وخمسة فرفشة، وقلبي بيسأل عيني، وخراب بيوت، والحب زي الوتر، وكيفك بالحب، معاك، ومش أنت، وظبطت وخططت، وبالصدفة، وأي حب وأي غيرة، وعم بتعلق فيك، وروح يا شاطر».

من ناحية ثانية، لم يصدر أي جديد حول موضوع تهديد الفنان فهد الكبيسي باللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه القانوني، بعد أن اتهم نانسي عجرم باستنساخ مطلع أغنيته «بعيد الشر» التي طرحها في العام 2012 وتقديمه في أغنية «خراب بيوت» وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، ولم يعرف ما إذا كان قد تمت تسوية الخلاف وديا.

يشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد شاركت في حملة لتوعية الناس حول مضار التدخين في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.