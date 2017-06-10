رغم مرور سنوات على انفصالهما إلا أن خلافات النجم حسين فهمي وطليقته لقاء سويدان لم تنته ومازالت أمام ساحات المحاكم، فقد بدأت إحدى المحاكم في القاهرة نظر طعن لقاء ضد حكم حصل عليه حسين برفض إلزامه دفع قيمة مؤخر الصداق، حيث طالبته بدفع 5 ملايين جنيه وهو ما رفضه حسين، وأكد أمام المحكمة أنه اتفق معها قبل الزواج على أن يكون مؤخر الصداق 10 آلاف جنيه فقط.

وذكرت تقارير صحافية أن لقاء لم تتمكن من السيطرة على أعصابها وردت على شهادته أمام المحكمة بعنف، قائلة: «كل ما قاله كذب ولن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل».

وأكدت سويدان أنها أغلقت صفحة حسين فهمي من حياتها وقررت أن تتفرغ لفنها وابنتها، موضحة أن أزمتها مع حسين أثرت على حالتها النفسية بشكل كبير.