أحمد الفضلي

يستعد الكاتب والفنان فايز العامر لعدد من المشاريع الفنية، عبارة عن نصوص درامية يعتكف على كتابتها تمهيدا لتنفيذها في الفترة المقبلة وبثها كأعمال فنية عبر عدد من القنوات الفضائية، ومنها تلفزيون الكويت. من جانبه، ذكر العامر انه يعتكف حاليا على كتابة نص درامي جديد سيحمل عنوان «عمشة» وترصد أحداثه قصة يعيش أبطالها في زمن السبعينيات، وتحمل الطابع التراثي، وهو اللون المحبب لعدد كبير من المشاهدين وذلك لندرة هذه الأعمال مؤخرا.

وأضاف العامر خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يستعد أيضا لكتابة نص مسلسل «الدعلة» الذي سبق وان عرض الجزء الاول للعمل عبر تلفزيون الكويت الذي كلفه بكتابة جزء ثان بعد النجاح الذي حققه الجزء الاول.

وعن تعاوناته القادمة مع المنتجين، ذكر ان هناك تعاونا جديدا سيجمعه بأحد المنتجين الشباب من خلال عمل عبارة عن مسلسل سيجمع كوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية، سيتم الكشف عن كل تفاصيله بعد توقيع العقود الخاصة بالفنانين وكل التجهيزات.

وفيما يتعلق بالمسرح، أفاد العامر بأنه لن يكون ضمن كتاب الأعمال المسرحية المعروضة في عيد الفطر المقبل، مبررا ذلك بتأخير تشكيل لجنة الرقابة الفنية، وهذا الأمر كان وراء تأجيل النص المسرحي الذي كان من المفترض أن يقدمه هذا العام، موضحا أن النص قد يرى النور في عيد الأضحى، وهو عبارة عن عمل مسرحي كوميدي هادف سيضم عددا كبيرا من نجوم المسرح في الكويت، بالإضافة لأحد نجوم الساحة الفنية المصرية سيكشف عن اسمه فور الانتهاء من تشكيل فريق العمل والفنانين المشاركين.