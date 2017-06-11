عبدالحميد الخطيب

أكد الفنان عبدالعزيز المسلم أن المسرح في الكويت له تاريخ رائد في المنطقة العربية وهذا يعود الى أن أهل الكويت ذواقون للفن ويدركون تماما القيمة الحقيقية له، لاسيما في المسرح، مشيرا إلى أن الريادة لم تأت من فراغ وإنما هي نتيجة ثقافة وعلم وعمل وجهد وصدق، وقال المسلم: المسرح يعطي دائما من يعمل فيه، ولكن بلغة الجودة والقيم وليس فقط بالكوميديا وحدها لأن الشعب الكويتي لا يحب الكوميديا الخالية من المضمون والهدف بل يعتبر العمل «تافه»، والعوائل الكويتية تبتعد عن المسارح التي تتجاوز في اللغو والكلام الذي يجرح المشاعر ولا يحافظ على خصوصية المتفرج، مشيرا الى أن حصول مجموعة السلام الإعلامية على شهادة الجودة العالمية (الأيزو) خلال التسع سنوات الماضية جاء نتيجة الاهتمام بالنص أولا ثم ما يقدم على الخشبة بكل مفرداته وأدواته وعناصره سواء في الفكر الذي يطرح او الموسيقى والديكور والأزياء والسينوغرافيا وحتى نظافة المسرح وراحة الجمهور، فضلا عن استخدام أحدث التقنيات والتعامل بآليات متطورة.

وتابع: هذا لم يكن في الأعمال المسرحية فحسب وإنما في الدراما والخدمات الإعلامية والإعلانية واللوجستية والتسويق الإعلامي وكل المنتجات التي تقدمها «السلام الإعلامية»، مشددا على انه يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة، خصوصا في المسرح من أجل أن يخرج جمهور العرض المسرحي وهو يفكر كيف يعود مرة أخرى لهذا المسرح.

وكشف المسلم عن أن مسرحية «جنوب أفريقيا» التي ستقدم خلال عيد الفطر المقبل على مسرح نادي القادسية الرياضي ستكون بمنزلة تجديد حقيقي للمسرح في الكويت من حيث التركيبة الموجودة على الخشبة، فضلا عن توظيف الكوميديا في قضايا جوهرية، ملمحا الى أنها تحمل مفاجآت لم يتوقعها الجمهور ان تكون في عرض مسرحي.

وحول ما تحمله المسرحية سواء من مدرسة الرعب أو من المسرح الاجتماعي الكوميدي، قال: بطل العرض هو المسرح وواجهته الترفيهية، ولذلك من المهم ان يشعر الناس بالسعادة وهم يشاهدون «جنوب افريقيا»، وأنا متأكد من ان الجمهور الآن تدور في مخيلته أدغال افريقيا وما تحمل من خفايا فيها الكثير من الرعب، لكن العرض سيحمل الكثير من الجوانب الكوميدية والقضايا المهمة ونحن في كل الأحوال وضعنا شعار «للكبار فقط» على إعلان المسرحية لأن هناك أشياء ستقدم في العرض وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مشيرا الى انه قرر ان يتم توسعة خشبة المسرح حتى تستوعب الأحداث.