«معاكم لايف» على «ofm».. وسأشارك في المهرجان المحلي بعمل من إنتاج المسرح الشعبي

بشار جاسم

عبر المخرج الإذاعي والمسرحي عبدالعزيز الصايغ عن سعادته البالغة بنجاح دوره في مسلسل «مول الهوايل» مع العملاق عبدالحسين عبدالرضا و«مغارة سمسم» مع هدى حسين، وأيضا في برنامجه اليومي الذي يخرجه في إذاعة «ofm» بعنوان «معاكم لايف»، وقال الصايغ: «بعد مرور 15 يوما من الشهر الفضيل أدامه الله علينا وعليكم بالخير والعافية، تشرفت بالعمل مع العملاق عبدالحسين عبدالرضا الاستاذ الذي علّمنا الكثير في عمل إذاعي شاركه فيه نخبة من النجوم، وردود الفعل التي تصل من الجمهور مفرحة ومشرفة، والعمل هو المسلسل الإذاعي الرمضاني «مول الهوايل» من بطولة بوعدنان ونخبة من نجوم الفن الخليجي والعربي «داوود حسين، هدى الخطيب، محمد الرمضان، علي العلي، عبدالكريم خليل، إخراج أسامة المزيعل، تأليف أميرة نجم».

وتابع الصايغ: «أما عن باقي أعمالي في رمضان الجاري، لدي المسلسل الاذاعي «راعي النصيفة» مع الفنان القدير سعد الفرج والنجوم مريم الصالح، ابراهيم الحربي، سمير القلاف، احمد مساعد، فهد عبدالمحسن، حمد ناصر، علي العلي، عصرية الزامل، حسين الرفاعي، والعمل إخراج يوسف الحشاش، تأليف ابتسام السيار، وأيضا أشارك في المسلسل الاذاعي الرمضاني «مغارة سمسم» مع الفنانة القديرة هدى حسين واحمد جوهر، زهره الخرجي، ابراهيم الصلال، سعود الشويعي، خالد المفيدي، علي العلي، حسين الرفاعي، إخراج غادة السني، تأليف احمد جوهر».

وأكمل: «بالإضافة الى المسلسلات، فلدي البرنامج الرمضاني اليومي المباشر «معاكم لايف» الذي يبث يوميا على «ofm» من الساعة 12:30 حتى 1:30 مساء من الاحد الى الخميس وهو من اعداد يوسف بودريد وعواطف عبدالعزيز وتقديم نوف المضيان وزينب القلاف ومن إخراجي، وإن شاء الله ساكون مشاركا في المهرجان المحلي بعمل من إنتاج المسرح الشعبي».

وأضاف عبدالعزيز: «قبل شهر رمضان بأسبوعين تقريبا انتهيت من عروض العمل المسرحي «قلب للبيع» الذي استمعت بإخراجه مع الشركة الرائعة «فروغي» الممثلة بعيسى العلوي وطارق العلي، ويتميز هذا العمل بعدة عناصر مذهلة منها استخدام تقنية لأول مرة تنفذ على خشبة مسرح كويتي وهي خروج الطائرة من خلال هيدروليك، وديكور جميل على يد مهندس ديكور كبير وهو موسى آرتي، ومنفذين رائعين، عبدالعزيز بوصخر وفؤاد يوسف ومهنا فوزي، أما كاست الممثلين النجوم فجميعهم تشرفت بالعمل معهم وهم الفنان الكبير طارق العلي، ميس كمر، خالد العجيرب، احمد الفرج، خالد المظفر، نورة العميري، مي عبدالله، وجميع الفنانين كبار وصغار كانوا على قدر المسؤولية ومتعاونين، وعيسى العلوي كان داعما قويا للعمل ومتعاونا معي بمتطلباتي كمخرج لإظهار العمل بصورة راقية، وقمنا برحلة كبيرة بالتعاون مع «ام بي سي» وكانت مفخرة بصراحة، الحمد لله على هذا النجاح، واعدكم بعمل قادم بنفس المستوى واكبر إن شاء الله».