أحمد الفضلي

تخوض المذيعة ومصممة الأزياء هيا الحوطي أولى تجاربها على مستوى برامج المسابقات من خلال مشاركتها المذيع والفنان عبدالله الطليحي في تقديم برنامج المسابقات «فورزا» الذي يعرض حاليا بشكل مباشر ويومي عبر تلفزيون الكويت القناة الثالثة.

ومن جانبها، أعربت الحوطي عن بالغ سعادتها بخوض تجربة تقديم برامج المسابقات الرمضانية من خلال «فورزا»، وقالت: البرنامج يجعلني أتواصل مع المشاهدين بشكل يومي واكون في اغلب الأوقات سبب سعادتهم في حال فوزهم بالجوائز، حيث اشعر بالسعادة عند فوز أي متسابق وهذا الأمر يجعلني مستمتعة طيلة وقت البرنامج.

وأفادت الحوطي خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن الأجواء التي تعيشها حاليا وبقية طاقم البرنامج ساهمت وبشكل كبير بظهورها وزميلها عبدالله بالشكل الجيد، موضحة ان تجربة تقديم برامج المسابقات الرمضانية روعة وشكلت اضافة كبيرة لها ودافعا جيدا لتكرارها العام المقبل.

وعن إمكانية استمرارها في الدورة البرامجية المقبلة لتلفزيون الكويت قالت إنها جاهزة في أي وقت ورهن اشارة المسؤولين في التلفزيون، خصوصا أنها تعتز بالعمل في تلفزيون بلدها، وسبق ان ابلغت من قبل المسؤولين عن وجودها ضمن طاقم الدورة الجديدة لمذيعات تلفزيون الكويت بعد مشاركات ناجحة في الدورات الماضية من خلال تقديم اكثر من برنامج أبرزها برنامج «شاي الضحى»، ورجحت امكانية عودتها في الدورة المقبلة من خلال تقديم «شاي الضحى» او المشاركة في تقديم «ليالي الكويت» في موسمه المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية توجهها الى التمثيل في الفترة المقبلة، ذكرت الحوطي أنها لا تخاف من خوض التجربة، خصوصا انها ترى أنها قادرة على تقديم أداء جيد في حال اتخذت قرار خوض تجربة التمثيل، لكن ما سمعته من عدد كبير من الفنانات عن كثرة ساعات العمل في تصوير المشاهد التي قد تمتد إلى اكثر من 12 ساعة متواصلة دفعها الى عدم خوض التجربة في القادم من الأيام.