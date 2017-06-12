انخرط فريق عمل مسرحية «فانتازيا» في البروفات التحضيرية للمسرحية الكوميدية الاجتماعية ذات الأبعاد السياسية قبل ان تشرع أسرة العمل في بروفات الحركة التي تتزامن مع انضمام الفنان القدير سعد الفرج للقافلة والتي تشهد دخول عناصر جديدة على المسرحية وهم الفنانة مريم حسين والفنان د.فهد العبدالمحسن والفنان خالد بوصخر الى جانب نجوم العمل سمير القلاف وسلطان الفرج وعبدالله بهمن وإبراهيم الشيخلي واحمد التمار وسامي مهاوش ومحمد الفيلكاوي وفيصل الزامل ومعهم الشابة سارة القبندي، والمسرحية من اخراج علي جاسم وتأليف واشراف عام بندر طلال السعيد ومن المقرر عرضها على مسرح الدسمة خلال عيد الفطر.

وتعد «فانتازيا» أول عمل مسرحي جماهيري يعرض على خشبة دار الاوبرا الكويتية «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» قبل ان يقرر المنتج بندر طلال السعيد اعادتها مجددا خلال عيد الفطر، لاسيما مع ردود الفعل الواسعة التي واكبت العرض حينها.

وتأتي «فانتازيا» في لوك جديد وبروح مختلفة مع بعض الإضافات التي حرص عليها الكاتب السعيد وبرؤية إخراجية جديدة للمخرج جاسم.

وتحكي «فانتازيا» عن مملكة غير موجودة على كوكب الأرض يكتشف حاكمها وجود فساد داخل قصر الحكم ويعمل على القضاء عليه بمساعدة مجموعة من افراد الشعب.

ويجسد الفنان سعد الفرج بطل العمل شخصية الحاكم «راهي كامل الدسم»، ورغم ان احداث المسرحية من وحي الخيال وهي بالفعل «فانتازيا» غير ان العمل يحمل مضامين مهمة منها على سبيل المثال تأثير البطانة الفاسدة في الدولة على مسار التطور والتقدم في شتى انحاء الحياة، وكيف يمكن محاربة من يسعى الى نشر الفساد وهدم اركان المجتمع، وهذا هو الدور الحقيقي للفن، نعم الترفيه موجود ولكن أيضا يجب ان نحمل مشاعل التنوير لمواجهة دعاة الظلام.

يذكر ان مسرحية «فانتازيا» من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، سمير القلاف، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، مريم حسين، فهد العبدالمحسن، خالد بوصخر، ابراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل وسارة القبندي، ويلعب دور الراوي بالمسرحية الإعلامية ايمان نجم، ومن انتاج شركة اندبندنس للانتاج الفني والمسرحي، اشراف اداري معصومة عبدالكريم، اغنية المسرحية غناء عبدالسلام محمد وهي من كلمات الشاعر صالح السكيبي، مدير الفرقة خالد شاهر، ديكور شركة جندل للديكور م.صلاح بوشهري، صوت فريد خالد، اضاءة محمد مهنا فوزي، خبيرة مكياج مسرحي ربا زيزفون، ادارة مالية ياسر عبدالغفار، توزيع موسيقي حسن رئيسي، مخرج منفذ جاسم العازمي، مساعد مخرج طلال الكندري، اخراج علي جاسم العلي، تأليف واشراف عام بندر طلال السعيد.