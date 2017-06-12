مفرح الشمري

@Mefrehs

برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس أقيم حفل تخريج للدفعة الجديدة من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية 2017-2016 الذي اعلنت نتائجها قبل أيام وعددهم 68 طالبا وطالبة، وذلك بحضور نائب المدير العام لأكاديمية الكويت للفنون غالب العصيمي ممثل راعي الحفل وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد الهاجري والعميد المساعد لشؤون الطلبة والخدمات المساندة د.راجح المطيري وأعضاء الهيئة التدريسية وأهالي الطلبة.

انطلق الحفل بكلمات ترحيبية من عريفه المذيع طلال الماجد، ثم ألقى نائب المدير العام لأكاديمية الكويت للفنون غالب العصيمي كلمة أكد خلالها ان هذا الحفل هو نقطة البداية للانتقال الى مرحلة جديدة ومقبلة ليستكمل الطلبة تحقيق مستقبلهم، خصوصا بعد أن أصبحت أكاديمية الكويت للفنون واقعا ملموسا وسترى النور قريبا.

من جهته، تمنى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد الهاجري مستقبلا مبهرا للطلاب والطالبات، لافتا الى أنهم اليوم يزرعون ثمار ما حصدوه من جهود طوال فترة دراستهم، مؤكدا أن الدفعة الجديدة كانت من الطلبة المتميزين في اقسام التمثيل، والإخراج والنقد والديكور، «وحرصنا على تكريمهم بعد اعلان النتائج قبل أيام حتى لا ينشغلوا في الفترة المقبلة بحياتهم المهنية والشخصية».

من جانبها، ألقت الخريجة أمينة عبدالعزيز الحداد كلمة الخريجين، والتي جاء فيها: «تخرجنا في هذا المعهد على أيدي أساتذة بذلوا قصارى جهدهم لإعدادنا، حتى نصبح لبنة قوية في مجالنا، للانخراط في مجال الحياة العملية والمساهمة في بناء مجتمعنا، فكانوا خير المعلمين والموجهين، تحت مظلة إدارة منظمة، متمثلة بشخص عميد المعهد ونائبه وإدارتهم، تلك الإدارة التي حرصت على تطبيق القوانين واللوائح بما فيه مصلحتنا كطلبة وبشكل علمي متوافق مع المعاهد العالمية، وقد لمسنا هذا التوافق من خلال لقاءاتنا مع طلبة المعاهد العالمية أثناء المهرجان الأكاديمي العالمي وتفوقنا في معظم أعمال المعهد، وفي الختام، نهدي نجاحاتنا إلى الجنود المجهولين، أولياء أمورنا، فشكرا لهم جميعا ومن بينهم والدي عبدالعزيز الحداد».