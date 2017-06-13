أعلن مؤسس ورئيس «نجوم الفن والإعلام» الزميل جمال العدواني أن المهرجان اختار الفنان القدير محمد جابر ليكون شخصية الدورة الثانية التي ستقام غدا «الأربعاء» تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي.

ولفت العدواني، في تصريح صحافي، إلى أن هذا الاختيار جاء تكريما ووفاء وتقديرا للمسيرة الفنية الطويلة للفنان محمد جابر، إلى جانب عودته بقوة في رمضان الجاري من خلال «كركتره» الفني المعهود الذي تميز به في مشواره الطويل بالمسلسل الكوميدي «سيل وهيل» الذي يعرض على تلفزيون الكويت، مثمنا موافقة جابر على تكريمه وأن تحمل الدورة الثانية اسمه، مؤكدا أن ذلك يعتبر إضافة مهمة في تاريخ المهرجان الذي سيواصل مسيرته في تكريم النجوم الرواد الكبار بكل دوراته اللاحقة، والذين تركوا في الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية أثرا واضحا في التميز والحضور والعطاء.

وتطرق العدواني إلى كيفية وأسس اختيار المكرمين بتلك الدورة، وقال: مثل ما قمنا به في الدورة الأولى من المهرجان خلال تشكيل لجنة خاصة والتي حظيت اختياراتها بقبول جميع الفنانين العام الماضي، فقد واصلنا النهج ذاته في الدورة الثانية خلال تلك اللجنة، والتي عملت بكل شفافية بعيدا عن المجاملة والأهواء باختيار الفنانين والإعلاميين المكرمين الذين حضروا بقوة خلال برامج ودراما شهر رمضان الجاري.

وأضاف: حفل الدورة الثانية سيكون متميزا بكل فقراته التي ستعتمد على تكريم النجوم من الفنانين والإعلاميين المخضرمين والشباب وسيتضمن عدة مفاجآت، مؤكدا أن الحفل سيتصدى لتقديمه المذيع المتميز محمد الوسمي، الذي يعتبر من أبرز الأسماء الكويتية الواعدة، وكان حضوره واضحا خلال برنامجه الحواري «غبقة الحمرا» الذي يعرض حاليا عبر شاشة تلفزيون الكويت.