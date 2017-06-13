عبدالحميد الخطيب

عبر الفنان عبدالله الباروني عن سعادته بالمشاركة في مسرحية «جنوب افريقيا» التي ستعرض للجمهور فترة عيد الفطر السعيد على مسرح نادي القادسية الرياضي، وهي من إنتاج مجموعة السلام الإعلامية وتأليف وإخراج وبطولة النجم القدير عبدالعزيز المسلم وكل من «هيا الشعيبي، أحمد السلمان، سعيد الملا، أحلام حسن، أمل عباس، عبدالله المسلم، هاني الطباخ» وغيرهم.

وقال الباروني: تجربة «جنوب افريقيا» جميلة وأتوقع لها النجاح، خصوصا أنها تأتي ضمن الأعمال المسرحية التي يقدمها الفنان عبدالعزيز المسلم صاحب الخبرة الطويلة والجماهيرية الواسعة في المسرح، كما أن الفنانين المشاركين فيها جميعهم لهم جمهور كبير واستفيد فنيا من العمل معهم، مستدركا: جميعنا أصدقاء وعلى قلب واحد وتسود بيننا الروح الأسرية الجميلة وهذا سينعكس بالقطع على المسرحية، مشيرا الى أنها التجربة الاولى له في مسرح الكبار، وقال: منذ فترة طويلة وأنا أفكر في ان اخطو مثل هذه الخطوة لكنني كنت أتروى حتى أجد النص المناسب، وقد وجدت ضالتي في «جنوب افريقيا» التي تجري أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، وسينبهر كل من يحضرها بالكوميديا الموجودة فيها.

وأردف: نباشر هذه الفترة البروفات، حيث نجتمع بعد الإفطار يوميا ونتدرب على شخصياتنا حتى السحور، مستدركا: جميع الفنانين لديهم تركيز كبير في أدوارهم، وهناك استعدادات قوية جدا وبذخ انتاجي من «مجموعة السلام» التي سخرت كل الامكانيات لنظهر بأفضل صورة ونمتع الجمهور بعمل راق متميز، كما لا يغفل على احد ان المسلم فنان مرتب وملتزم ولا يوجد عنده شيء خارج الجدول، فهو يحترم ويقدر الوقت. وعن دوره، قال الباروني: اجسد شخصية رجل كبير بالسن لديه حكمة ويحاول أن يصلح بين المتخاصمين بشكل خفيف خال من التجريح، مستدركا: أعمال عبدالعزيز مشهود لها بالبعد عن الاسفاف والابتذال وتشجع على الوحدة والترابط وتعزز الهوية الوطنية، وفي «جنوب افريقيا» توجد الكوميديا وأيضا الرسالة الهادفة.