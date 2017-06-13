البرنامج منظم

في أفكاره

وفقراته

عبدالحميد الخطيب

يواصل برنامج «سنا الكويت» الذي يبث عبر أثير محطة «نبض الكويت 88.8» حصد النجاح، وقد عاد خلال شهر رمضان المبارك بحلة مختلفة بمذيعين جديدين هما «سلمان النجادي وزينب بنت علي» حيث استطاعا مع هاشم محمد وداوود «معدا البرنامج» أن يقدما برنامجا صباحيا متفردا بمواضيعه المتنوعة وطريقة طرحهما للأفكار الموزعة بذكاء على وقت البرنامج المدروس بعناية.

وفي هذا الصدد، أكد المذيع سلمان النجادي أن عمله في «نبض الكويت»، التي يعتبرها مدرسة إذاعية جديدة في الكويت والخليج، هو تحد جديد في مشواره الإذاعي، موجها الشكر لإدارة المحطة على ثقتهم فيه، وأضاف أنه وزميلته في تقديم البرنامج زينب بنت علي، التي يراها واحدة من أنشط المذيعات في الكويت حاليا، يبحثان عن التطوير الدائم والتميز بعيدا عن التقليدية، مشيرا إلى أن مهمة الوصول الى قلوب المستمعين والاستحواذ على اهتمامهم وأسماعهم ليست بالسهلة أبدا، وقال: جهود كبيرة يجب أن تبذل في الإعداد والتقديم، ملمحا إلى أن تفاعل المستمعين مع البرنامج منذ بداية شهر رمضان جميل ويعطي فريق العمل دافعا للاستمرارية وتقديم الأفضل، كاشفا عن أن هناك العديد من الفقرات المميزة الجديدة ستضاف الى البرنامج عقب شهر رمضان.

من جانبها، أعربت المذيعة زينب بنت علي عن سعادتها بالانضمام لـ«نبض الكويت»، وشكرت القائمين على المحطة لاختيارهم لها، كما حرصت على توجيه كلمة شكر خاصة لزميلها سلمان النجادي، وقالت ان سلمان من الأشخاص الذين ساهموا في اختياري بتقديم «سنا الكويت»، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة.

وأضافت زينب: «سنا الكويت» برنامج منظم في أفكاره وفقراته، وسعيدة بتفاعل المستمعين معه من خلال اتصالاتهم، وأشكر كل الزملاء الذين قدموا البرنامج من قبل، «ما قصروا» ونحن نكمل المشوار من بعدهم، ونسعى الى أن نثري المستمعين بأشياء جديدة ونعطي البرنامج رونقا آخر.

جدير بالذكر، أن برنامج «سنا الكويت» قدمته مجموعة من المذيعين المتميزين منذ افتتاح محطة «نبض الكويت» وهم: أسامة فودة وعبدالرضا بن سالم وهنا عبدالرحمن وحمود عادل وجاسم العبوة.