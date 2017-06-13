ردت الفنانة اللبنانية إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي وجهتها الفنانة بلقيس وهاجمتها فيها، متهمة إياها بعدم تقدير معجبيها، حيث قالت إليسا بعد سماعها صوت بلقيس خلال استضافتها في برنامج «مجموعة إنسان»: «مين عم يحكي؟!»، وحين أخبرها علي العلياني بأنها بلقيس، ردت: «ممكن ما أعرفها، بلقيس مشهورة بالوطن العربي مش بلبنان أو مصر، وأوجه لها تحية».

ومن بعدها أشارت إليسا إلى أن بلقيس لا يمكنها أن تجزم بعلاقتي مع الجمهور، مؤكدة انه لو ان هناك أي فيديو يظهر سوء معاملتها لجمهورها يظهره على العلن. وأضافت: «نحن بشر، وأحيانا لا نكون بالمود أو زعلانة أو معصبة ولا يمكنها التقاط صور مع الناس».

وقالت إليسا خلال الحلقة إن كل أصدقائها من خارج الوسط الفني، وأكدت أن هذا قرارها، مبررة أنه لا بد أن تكون هناك منافسة وغيرة بينها وبين باقي الفنانين، لذا تفضل أن يكون أصدقاؤها من خارج الوسط وناس تثق بهم ويشبهونها كإنسانة.