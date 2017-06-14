روى الفنان الدكتور عبدالله رشاد أنه كان لديه من الأشخاص المعجبين إلى حد الجنون، كاشفا عن قصة صعود شخص من الجمهور على خشبة المسرح شاهرًا مسدسًا.



وقال خلال لقاء له عبر فضائية “روتانا خليجية”، إنه يذكر أن معجبيه كانوا من النوعية الذين يتصفون بالجنون، مؤكدا أن بعضهم كان يجلس خارج بيته، من الرجال أو النساء، ويتتبع كل تحركاته.



وروى عبدالله رشاد واقعة غريبة، حينما كان على خشبة المسرح في إحدى الحفلات التي أقيمت في باريس، ليفاجأ بشخص يصعد له شاهرا مسدسا، بهف تخريب الحفل.



وأضاف رشاد أنه في مثل هذه المواقف نقوم بمغادرة المكان فورا، مشيرا إلى أن الحفل أعيد تنظيمه بعد هذه الحادثة في مكان آخر برجال مسلحين لمنع حدوث أي شيء.