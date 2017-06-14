أحمد الفضلي

بعد فترة راحة امتدت إلى ما يقارب الشهرين، يستعد سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد للعودة لمزاولة نشاطه الفني من خلال حفل غنائي سيقدمه لجمهوره في ثالث أيام عيد الفطر المقبل وسيجمعه بكوكبة من مطربي الاغنية الخليجية، حيث من المنتظر ان يغادر الرويشد البلاد نهاية الأسبوع المقبل قاصدا مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي ستشهد حفلا له ضمن مهرجان فني سيقام أول أيام العيد ويضم نخبة من الفنانين، وسيجمع الحفل الرويشد بفنان العرب محمد عبده وسيقام في الصالة المغطاة التابعة لملعب ستاد الجوهرة الرياضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويضم المهرجان بخلاف الرويشد وعبده أسماء عدة أبرزها «اخطبوط العود» الفنان عبادي الجوهر والنجم رابح صقر، واللذان سيجتمعان في خامس أيام المهرجان، الذي يشرف على تنظيمه شركة «روتانا».