تنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم «الأربعاء» في قاعة دسمان بفندق راديسون ساس بلو أنشطة الدورة الثانية لمهرجان نجوم الفن والإعلام (دورة الفنان محمد جابر) تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، ورئيس المهرجان الزميل جمال العدواني، حيث سيتم تكريم نخبة من الفنانين والإعلاميين الرواد والشباب.

وفي هذا الجانب عبرت نجمة «السوشيال ميديا» الإعلامية نهى نبيل في تصريح صحافي عن سعادتها للتواجد في الدورة الثانية لمهرجان نجوم الفن والإعلام، معتبرة أن المهرجان يساهم في تكريم الأسماء البارزة في مجالات الفنون والإعلام تقديرا لعطاءاتهم وبصماتهم، مثمنة تكريمها والذي يعتبر دعامة مشجعة ورصيدا جميلا يضاف لمشوارها الإعلامي.

وأشارت نبيل إلى أن وجود النخبة من الأسماء المكرمة سيعطي إثراء ودعامة لمسيرة هذا المهرجان، مؤكدة أن تكريم النجوم الشباب يحسب أيضا للمهرجان، متمنية استمرار ودعم هذا الحدث ليكون رافدا متواصلا في سماء الإعلام الكويتي.