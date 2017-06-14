رغم وعكته الصحية، شارك رئيس قسم النقد والأدب المسرحي د.علي حيدر أبناءه الطلبة فرحتهم بحضوره حفل التخرج الذي أقامه المعهد العالي للفنون المسرحية، تحت رعاية وزير التربية الذي أناب عنه نائب المدير العام لأكاديمية الفنون غالب العصيمي.

وقد حضر الحفل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في القسم لتهنئة الطلبة والاحتفاء بهم، خاصة أوائل الدفعة الذين حازوا على تقدير امتياز، طوال سنوات الدراسة، وهما الطالبتان سارة خالد حمودي (الأولى بالنسبة للمعدل التراكمي لجميع السنوات)، ورهام محمد ديب (الأولى في السنة النهائية)، بجانب بقية طلبة الفرقة، الذين حصل كل منهم على تقدير عام (جيد)، وهم حسب الأبجدية: أمينة عبدالعزيز الحداد، سارة عادل، فواز المشعل، مريم عبدالله عبدالرسول، مريم وحيد عبدالصمد.

ومن الجدير بالذكر أن قسم النقد والأدب المسرحي يعمل على تأهيل الطالب تأهيلا علميا وعمليا عبر العديد من المواد الدراسية الأدبية والفنية بطابعها النظري والعملي، والتي تعد (الرسالة) أبرزها، كونها تميز القسم عن بقية الأقسام الفنية والأدبية في الجامعات والكليات الأخرى، التي لا يمارس فيها الطالب دوره البحثي الجاد، إلا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه فقط.