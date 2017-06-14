قالت الفنانة التونسية لطيفة إنها ستغني هذا الصيف في مهرجان قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن عروض المهرجان في الموسمين الماضيين كانت ضعيفة.

من جهة أخرى، ذكرت لطيفة، في لقاء إذاعي معها، أنه يمكن أن يكون هناك «فيتو» ضد مشاركتها في مهرجان «موازين» في المغرب وعللت ذلك بكونها لا تتبع شركة مثل «روتانا» او غيرها، كاشفة أنها سجلت أغاني من ألحان عصام كاريكا لألبومها الجديد الذي سيصدر قريبا، مؤكدة أنها تتوقع أن هذه الأغاني سيكون لها نجاح كبير لشكلها الجديد وجودتها الفنية.

ووصفت الفنانة نفسها بأنها جريئة في الفن وهذا ما يفسر تعاونها مع عصام كاريكا الذي وصفته بـ «الفنان الكبير»، كما أن الأغاني التي لحنها لها ستحدث مفاجأة، معلنة أن سعد لمجرد «مظلوم في كل الحالات»، قائلة: «حتى لو أخطأ فإنه لم يكن يقصد أن يخطئ»، ودعت الله بأن ينصره حتى يعود كما كان «نجما» ويكمل مشواره.

وفي مقلب آخر، قالت إنها وجدت نفسها مضطرة للرد على فلة الجزائرية لأنهـــا تجاوزت الحدود عندما اتهمتها بأنها مدمنـــة خمــور.

وكانت لطيفة تحـدت فلة في قناة «التاسعة» التونسية عندما قالت إنها على استعداد لإجراء تحليل للدم، وطالبت فلة بان تجري هي الأخرى تحليلا مماثلا لمعرفة من هي مدمنة الخمور، وعلقت لطيفة على تصريحها ذلك بقولها إن فلة لم ترد على التحدي والتزمت الصمت.