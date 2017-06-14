حصلت الفنانة روبي على البراءة من المحكمة في مصر، وذلك في الدعوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضدها عاملة ملابس، اتهمتها فيها بالتعدي عليها أثناء تصوير مسلسل «رمضان كريم»، داخل استوديو السبكي.

وجاء ملخص حيثيات الحكم أن البلاغ الذي حررته عاملة الملابس ضد روبي كان كيديا، وأن المشكو في حقها لم تفتعل مشاجرة مع الشاكية مثلما زعمت الأخيرة، بل إنها هي التي بادرت بالإساءة إليها، على مرأى ومسمع من طاقم عمل المسلسل بالكامل.

وتشارك روبي في مسلسل «رمضان كريم»، الذي يعرض حاليا في رمضان، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

من جانب اخر، تحفظت محكمة الجنح بالقاهرة أول من أمس على الفنانة ميرهان حسين لنحو 30 دقيقة قبل إخلاء سبيلها خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ «كمين الهرم» والتي وقعت في العام الماضي خلال عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية واشتباكها مع ضابطي شرطة.

وطلب دفاع ميرهان برد هيئة المحكمة، كما طلب تعديل القيد والوصف الذي أعدته النيابة لتكون الاتهامات المنسوبة إلى ضابطي الشرطة هي «هتك عرض» وبالتالي تتحول القضية من جنحة إلى جناية، علما أن النيابة أحالت الضابطين المتهمين معها في نفس القضية بتهمة التعدي عليها وسبها.

يذكر أن ميرهان حسين تواجه في القضية اتهامين، وهما «القيادة تحت تأثير الكحول»، بالإضافة إلى «التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله»، علما أن رئيس الدائرة التي تنظر في القضية يناقشها في غرفة المداولة لعدم تصوير طرفيها، فيما تأجلت الدعوى الى جلسة 19 الجاري للفصل في طلب الرد الذي قدمه دفاع حسين.