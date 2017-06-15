أكدت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي أن التحاقها بالعمل الإعلامي جاء بمحض الصدفة، حيث كانت أصغر مذيعة بعمر الـ 15 سنة، وأن ابنها «رام» هو أكبر هدية من الله، وتتمنى أن تكوّن أسرة كبيرة وحلمها ولادة 6 أطفال.

وأشارت رزان، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، إلى غيرة زوجها، مؤكدة أنه شرقي من حدائق القبة لكن مساحة الثقة بينهما كبيرة.

وعن مهاجمة إليسا لها في مهرجان «موريكس دور»، قالت: «لم يكن الزمان أو المكان مناسبا لما قالته الفنانة إليسا، ولكن أعجبني ردي ومازلت أقول لها «love you».

كما أوضحت رزان أن عقدها مع «الحياة» انتهى منذ أيام قليلة، وأن أمامها عدة عروض لكن أغلبها خارج القاهرة، وأضافت أن برنامجها الصفقة «ديل أور نو ديل» حقق نسبة مشاهدة عالية جدا مقارنة بما قدمته مايا دياب.