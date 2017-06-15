كشف الزميل نايف الشمري مدير مهرجان «المميزون في رمضان» بدورته العاشرة، والذي يقام سنويا برعاية الشيخ دعيج الخليفة، عن مفاجآت كبيرة من العيار الثقيل وهي مشاركة نجوم مصر كضيوف شرف على الدورة الحالية للمهرجان، حيث تم الاتفاق مع أسماء مهمة في الساحة الفنية العربية ولهم باع طويل ومشوار عريق على رأسهم النجمة بوسي التي رحبت بدعوة القائمين على المهرجان لها هي وابنتها الفنانة مي نور الشريف.

كذلك تم الاتفاق مع الفنان القدير احمد بدير والفنان هاني رمزي والمذيعة بوسي شلبي والذين عبروا عن بالغ سعادتهم بوجودهم كضيوف شرف في «المميزون في رمضان» بدورته العاشرة، وسيتم تكريمهم نظير مشوارهم الفني الكبير وبصماتهم في الساحة الفنية العربية.

من جانبه، قال الشمري: حاولنا أن نميز الدورة الحالية للمهرجان بالأسماء المصرية الكبيرة هذه، وبلا شك وجود هؤلاء النجوم يعتبر إضافة كبيرة للمهرجان، كما يعتبر حافزا ومشجعا للنجوم الشباب الذين سيتم تكريمهم.

وكشف مدير المهرجان عن مفاجأة فنية أخرى وهي وجود المطرب البحريني عادل محمود والذي سيقوم بغناء لوحة افتتاح الدورة العاشرة، حيث تم تحضير أغنية خاصة بالحدث سيغنيها عادل في أولى فقرات المهرجان.

يذكر أن مهرجان «المميزون في رمضان» رصد اكثر من 60 جائزة للنجوم والفنانين الذين تميزت أعمالهم في رمضان الحالي، ومن هذه الجوائز: جائزة أفضل مسلسل متكامل وأفضل مخرج درامي وأفضل برنامج مسابقات وأفضل مذيع وأفضل مذيعة وأفضل ممثلة وممثل دور أول وثان وواعد وأفضل اذاعة وأفضل برنامج إذاعي وأفضل مؤلف وأفضل برنامج كاميرا خفية وأفضل برنامج منوع وأفضل منتج وأفضل مذيع سياسي وغيرها من الجوائز.