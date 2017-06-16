قالت الفنانة مرام البلوشي، إن الطق مهنة، متسائلة: مين يفرحنا بعيالنا، مين يونسنا، وأضافت: ما هو عيب، أنا استأنس لما أروح عرس فيه “طقاقة” أكثر من عرس آخر فيه “دي جي”، أو مطرب يغني شوية، ما راح يستمتعون مثل ما يستمتعون مع “الطقاقة”.

وتابعت خلال لقاء لها ببرنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي علي العلياني بقناة “إم بي سي”: الفنان يؤدي فقرة ويسوي شو ويمشي، أنا ما زفيت عروس، لأني ما أعرف أزف عروس، هذا مو لي ، العرس محتاج مجهود أكثر، الموضوع، ماهو إني خايفة، ولكن أنا ما أعرف، أما المهرجان فوضعه مختلف.

وفي ردها على سؤال: لو تم دعوتك لإحياء عرس في الخليج توافقين أم لا، أجابت أوافق “ليش ما أوافق”،

وفيما يخص هجوم “ملاك” عليها، ووصفها بـ”الطقاقة”، أضافت: الله يهديها، هي لو سمعت كلامي مع المذيعة ما كانت قالت هذا الكلام، أنا كنت أحاول أهديها.

وأضافت: لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين “ملاك”، “ملاك” طيبة وقلبها أبيض بس مشكلتها “ردة الفعل السريع”، وتابعت: أشعر بالتوتر لأني كنت حابة أرفع عليها التليفون، لكن كلامها ماله جدوى.