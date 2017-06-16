خلود أبو المجد

ضمن أجواء الخير الرمضانية، أعلنت «لوياك الكويت» عن إطلاق قافلة الفن لأطفال المخيمات وضحايا الحروب بالتعاون مع «لوياك لبنان» في مخيم الفاعور بالبقاع خلال الفترة من 21 إلى 25 الجاري.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» فارعة السقاف أن المرحلة الأولى تستهدف مساعدة أكثر من 120 طفلا من أبناء اللاجئين السوريين وتوفير كل ما يلزم لمساعدة هؤلاء الأطفال لتجاوز أزماتهم النفسية الناجمة عن الحروب ونشر البهجة والأمل في نفوسهم عن طريق التعليم والعلاج بالفن والموسيقي كي ينسوا صوت القنابل والقذائف ويتخطوا مشاعر الخوف والألم والظروف الخطيرة التي يمرون بها.

وأشارت السقاف إلى أن عدد الأسر في المخيم يبلغ 220 أسرة ويتجاوز عدد الأطفال 600 طفل حاليا. وأضافت: نطمح لإسعادهم خلال عامين وتأهيل ستة معلمين من المخيم ونأمل أن يزيد عددهم إلى 12 معلما خلال عامين.