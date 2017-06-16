عبدالحميد الخطيب

وسط حضور إعلامي وفني، تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، أقيمت مساء أمس الأول الدورة الثانية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام - دورة الفنان القدير محمد جابر»، وذلك في فندق راديسون بلو (قاعة دسمان)، وبحضور مؤسس ورئيس المهرجان الزميل جمال العدواني، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام الكويتي.

في بداية الحفل، الذي تصدى لتقديم فقراته المذيع محمد الوسمي، أشعلت فرقة بلال الشامي للفنون الشعبية الأجواء بوصلة فنية تراثية نالت استحسان الحضور، ومن ثم ألقى الزميل العدواني كلمة قال فيها: عندما تبلورت وانطلقت فكرة المهرجان في رمضان العام الماضي كان الرهان كبيرا على الاستمرارية، وكبيرا على مواصلة النجاح الذي استمد من العمل لتكريم نجومنا الرواد من الفنانين والإعلاميين، وأيضا تكريم نجومنا من الطاقات الشبابية الواعدة، ليكون حصادا وثمرة لجهودهم وبصماتهم الرائعة في دورة شهر رمضان الفضيل.

وثمن العدواني رعاية فواز مبارك الحساوي للمهرجان، وقال: لقد آمن وشجع رسالة المهرجان بالوفاء والتقدير في تكريم الفنانين والإعلاميين الكويتيين في مجالات الدراما والبرامج التلفزيونية والمحطات الفضائية المحلية، ويستحق كل الثناء والعرفان لدوره في رعاية المهرجان ولحرصه على استمراريته ليكون نواة داعمة مستحقة لنجومنا من الفنانين والإعلاميين ويقام سنويا في شهر رمضان المبارك.

كما ثمن دور اللجنة الخاصة التي قامت باختيار المسلسلات الدرامية والبرامج والأسماء المكرمة في الدورة الثانية، وأضاف العدواني: اللجنة عملت مشكورة أيضا في الدورة الأولى بكل شفافية بعيدا عن المجاملة، إضافة الى دور الجهات الراعية التي كانت من عوامل نجاح واستمرارية «نجوم الفن والإعلام».

وتخلل الحفل تقرير تلفزيوني عن فعاليات الدورة الأولى وكلمة مسجلة لراعي المهرجان فواز مبارك الحساوي، وتقرير عن الفائزين بجوائر الدورة الثانية للمهرجان.

محمد جابر: التكريم يمنح الفنان المزيد من التشجيع في مواصلة العطاء

عبر الفنان القدير محمد جابر عن تقديره واعتزازه لهذا التكريم من قبل القائمين على المهرجان، وقال على هامش المهرجان: مثل هذا التكريم يمنح الفنان المزيد من التشجيع في مواصلة العطاء، معبرا عن شكره وتقديره للقائمين على المهرجان على هذه البادرة الطيبة، متمنيا لهم المزيد من النجاح في الدورات القادمة.

نتائج الدورة الثانية

جرت مراسم التكريم، حيث صعد إلى خشبة المسرح كل من راعي المهرجان رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، يرافقه مؤسس ورئيس «نجوم الفن والإعلام» الزميل جمال العدواني، وقاما بتكريم شخصية الدورة الثانية للمهرجان الفنان القدير محمد جابر، إلى جانب تكريم الجهات الإعلامية ورعاة المهرجان، كما تم الكشف عن الأسماء الفائزة في الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية في شهر رمضان الجاري، وجاءت النتائج كالتالي:

أفضل مسلسل كوميدي: «رمانة» للفنانة حياة الفهد

أفضل برنامج مسابقات: «طارق مول» للفنان طارق العلي

أفضل مسلسل إذاعي: «مول الهوايل» للفنان داود حسين

أفضل ألحان لبرنامج إذاعي: «خضرتنا وميوتنا» للملحن أنور عبدالله

أفضل إذاعة رمضانية: إذاعة الكويت

أفضل محطة رمضانية: تلفزيون الكويت

أفضل مخرج درامي أول: محمد دحام الشمري

أفضل مخرج درامي ثاني: منير الزعبي

أفضل مخرج برامج: علي السلطان

أفضل ممثل دور اول: خالد أمين عن «صوف تحت حرير»

أفضل ممثلة دور أول: نور عن «كحل أسود قلب أبيض»

أفضل ممثل دور ثاني: عبدالله السيف عن «كحل أسود قلب أبيض»

أفضل ممثلة دور ثاني: فوز الشطي عن «كحل أسود قلب أبيض»

أفضل نجمة في «السوشيال ميديا»: نهى نبيل

أفضل كاتب درامي: فهد العليوة عن مسلسل «اليوم الأسود»

أفضل برنامج حواري: «اللوبي» على قناة العدالة

أفضل مسلسل درامي متكامل: «كحل أسود قلب أبيض» لشركة (ديتونا) للمنتج عبدالله السيف

أفضل برنامج اجتماعي: «غبقة ضاري ووضحة» على قناة سكوب

أفضل مذيع: محمد الوسمي