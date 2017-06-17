مفرح الشمري

بعد صلاة الجمعة، اتجهت اعداد كبيرة من الشباب من جميع الأعمار، وذلك تلبية لنداء نجم «السوشيال ميديا» «عبودكا» الذي يقدم برنامجا حاليا عبر شاشة تلفزيون «الراي» بعنوان «ياكم عبودكا».

ظهور «عبودكا» امس كان مبتكرا ومختلفا عن برامج المسابقات التلفزيونية محليا وخليجيا وعربيا، لكنه لم يسلم من الانتقاد أيضا كونه دعا الناس في ظروف جوية قاسية وفي شهر الصيام إلى «بنيدر» للفوز بجوائز برنامجه المالية والعينية من خلال «الحفر» للحصول عليها ووصف البعض فكرته بـ«الجهنمية».

همة الشباب وانتشارهم في «بنيدر» ذكرنا بأيام فصل الربيع الجميلة والبحث «عن الفقع».. العديد من الشباب وصف «فكرة» عبودكا بالذكية لأنه خرج من تقديم البرنامج باستديو الى «البر»، واستجابة الشباب لرغبته دليل نجاح البرنامج ونجاح «عبودكا» في التأثير على الشباب.. برافو عبودكا.