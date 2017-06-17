أحمد الفضلي

يواصل الفنان عبدالمحسن القفاص استعداده لأحدث أعماله الفنية والمتمثل بمسرحية أطفال استعراضية يتم التجهيز لها حاليا في الكويت تمهيدا لعرضها خلال فترة عيد الفطر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة العديد من النجوم على مستوى الكويت والبحرين.

وأكد القفاص أن المسرحية، التي ستحمل اسما مبدئيا «بيت الكرستال»، يتم التجهيز لها حاليا بعمل عدة بروفات للفنانين والفنانات المشاركين في العمل بقيادة المخرج والفنان خالد أمين الذي يعمل وبقية الفريق بكل جهد لإظهار العمل بالشكل المطلوب خلال عرضه في عيد الفطر المقبل على خشبة احد المسارح البحرينية.

وأضاف القفاص خلال حديثه لـ «الأنباء» انه سعيد بالمشاركة بعمل مسرحي يجمعه بجمهوره في البحرين بعد تسجيله لعدة مشاركات سابقة على مستوى المهرجانات الفنية، موضحا أن العمل استعراضي ويوجه رسالة توعوية للأطفال وهو من إنتاج الفنانة البحرينية نسرين سروري ويشهد مشاركة عدة فنانين منهم غدير السبتي ومحمد صفر ويوسف البلوشي ويخرجه خالد أمين.