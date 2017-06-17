شكر جميع طاقم العمل لإظهاره بالشكل المطلوب

دلال العياف

شارك الممثل السعودي جميل القحطاني في المسلســـل الكوميــدي الاجتماعي «رمانة» الذي يعرض حاليا على شاشة تلفزيون الكويت وقناة دبي والقناة السعودية، حيث جسد فيه دور «بوهلال» وهو دور كوميدي نال اعجاب المشاهدين.

وخـــص القحطاني بالشكر الى الفنانة القديرة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد على ترشيحه واعطائه مساحة رائعة في العمل، بالإضافة الى المنتج باسم عبدالأمير، واصلا شكره لجميع طاقم العمل على الجهود التي بذلت لأظهار المسلسل بالشكل المطلوب.

وأكد القحطاني أن الفنانة القديرة حياة الفهد فعلا تستحق لقب سيدة الشاشة الخليجية والعربية بجدارة وذلك لأصالة فنها وما تقدمه من أعمال راقية هادفة ولموهبتها التي نتعلم منها الكثير.

الجدير بالذكر ان الممثل السعودي جميل القحطاني أثبت موهبته بكل اقتدار في العديد من الكركترات الكوميدية والتراجيدية في المسرح والافلام القصيرة والشاشة الفضية بما يقدمه من رسائل هادفة بطريقة كوميدية مشوقة.