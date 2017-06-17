للمرة الأولى تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حياتها العاطفية بصراحة ووضوح، وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج «مجموعة إنسان» على شاشة «أم بي سي» إنها تعيش قصة حب وستتزوج قريبا.

وأشارت إلى أنه لا عقبات تعترض إتمام هذا الأمر، كما كشفت أن حبيبها الجديد كان مرتبطا، وشددت على أنه لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته، وقالت: «لو كنت السبب كنت بروح بنتحر»، مشيرة إلى انه اصغر منها سنا.

كما ذكرت كرم أنه ينتمي إلى ديانتها. ولدى سؤالها عما إذا كان قرارها صحيحا، قالت: «لا وجود لشيء اسمه مستقبل، إننا نعيش اللحظة». كما عبرت عن «لهفتها» تجاه شعور الأمومة.