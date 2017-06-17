أكدت الفنانة أيتن عامر أنها مرت بمرحلة صعبة جدا بسبب مرضها، حيث كانت خائفة ولا تعلم ما الذي تعاني منه.



وقالت أيتن، في تصريحات لها، إن زوجها شعر بالرعب، خاصة أن جسدها امتلأ فجأة بالبقع الحمراء من دون أي مبرر، وأسرع بها إلى المستشفى، وهناك تبين لها إصابتها بحساسية من السلفا.



وأشارت إلى أن والدتها تهتم بابنتها أثناء انشغالها بالتصوير، وقالت إن الأمومة غيرتها وجعلتها تتخلص من العصبية وتصبح أكثر هدوءا، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الفنان خالد الصاوي في «فوبيا»، واعترفت بأنها تعاني من فوبيا الصراصير وأي حشرة، ويمكن أن تترك أي مكان فورا بسبب صرصار.

وقالت عامر إنها ترفض نشر صور ابنتها حتى تعيش طفولتها بسلام وعندما تكبر يكون لها هذا القرار، لافتة إلى أن ابنتها نسخة منها، لكنها ورثت عيني والدها، وتمنت أن تنجب طفلا آخر حتى لا تكون ابنتها وحيدة، كما أنها تحب العائلات الكبيرة.