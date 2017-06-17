أكد نجم الدراما السعودية عبدالله السدحان أنه لن يشارك في المسرح السعودي ما لم يتغير عن وضعه الحالي، وقال: «المسرح ذو عروض الثلاثة أيام لا يروق لي إطلاقا، ولا يخدم الحركة الفنية والمسرحية في السعودية».

وأضاف السدحان: «المسرح الحقيقي هو ما تقدم له بروفات ثم بروفة نموذجية ختامية وتستمر عروضه كحد أدنى لفترة شهر بثلاثين عرضا على أقل تقدير». وأوضح أن المسرح الحقيقي هو ما يذهب إليه الجمهور ويشتري تذاكر من أجل متابعة العروض والفنانين، مشيدا في الوقت نفسه بأدوار أمانة مدينة الرياض التي حاولت أن تجعل المسرح أحد فعالياتها.

واعتبر أن المهمة اليوم ملقاة على عاتق هيئة الترفيه التي يعتبر إحدى أدواتها المسرح على حد وصفه.

وأشاد السدحان، حسب موقع «سيدتي نت»، بتجارب جيل الفنانين المخضرمين في مسرحيات «ثلاثي النكد» و«عويس التاسع عشر» و«تحت الكراسي» هذه الأعمال التي مازالت خالدة إلى اليوم، مشددا على أن الكتاب متوفرون وقاعات العرض والفنانين والداعمين موجودون وما ينقص المسرح السعودي وجود الجهة التي تعتني به.