تفاعلت الفنانة مي كساب مع تعليقات جمهورها حول زيادة وزنها المفرطة والظاهرة بوضوح في مشاهد مسلسلها الجديد «لأعلى سعر» ووعدت الجميع بأنها ستبدأ برنامجا خاصا لتخفيض الوزن، ولكنها طلبت مهلة لالتهام «كعك العيد» وبعدها ستقوم بالمطلوب لتخفيض وزنها.

ونشرت مي صورة لها مع طبيبها الخاص عبر حسابها بموقع «انستغرام» وعلقت عليها: «ده دكتور احمد عمر سالم بتاع التخسيس اللي في شارع السودان، شاف تخني واللي كان في المسلسل من ساعة ما ولدت وأنا هربانة، بس خلاص اتقفشت، معادنا بعد العيد اكل ال 700 كيلو كحك واجيلك ننزل الـ 5000 كيلو كلبظات، يا بخت الرفيعين اللي بياكلو كل حاجة ومش بيبان عليهم، باحقد عليكم».

وأقنع تعليق مي عددا كبيرا من جمهورها بالبدء معها برنامجا غذائيا لتخفيض الوزن بعد العيد، بينما حذرها البعض الآخر بسبب احتياج الطبيب لنظام غذائي بعد ظهوره بزيادة وزن واضحة!