عبدالحميد الخطيب

أكد النجم القدير عبدالعزيز المسلم أنه يشعر بمتعة كبيرة لتقديمه مسرحية «جنوب أفريقيا» فترة عيد الفطر السعيد، لكون كل تجربة جديدة بالنسبة لي تمثل حالة خاصة. وقال: «جنوب افريقيا» ستعيدني كممثل، وسوف أتحدى نفسي وخبرتي في المسرح لأن دوري في المسرحية يعتمد على قدراتي في كوميديا الموقف، كما أنني سأجسد من خلال أحداثها ثلاث شخصيات، وستجمعني مشاهد وجها لوجه مع الأسود والفيلة.

وأضاف المسلم، خلال مؤتمرا صحافيا أقامه أمس الأول على خشبة مسرح نادي القادسية الرياضي بحضور عدد من وسائل الإعلام وبمشاركة نجوم العرض، أن «جنوب افريقيا» ستقدم خلطة مختلفة تمزج بين الكوميديا والرعب والتي ستقدم للمرة الأولى على المسرح، لافتا إلى أنها تقدم خطوطا ورسائل وقيما من بينها نبذ العنصرية وكل ما هو ضد الإنسانية. واستطرد: فحوى العمل اننا لسنا في غابة وتحكمنا قوانين وقيم إنسانية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

وحول الفئات التي يود عدم دخولها العرض المسرحي، قال انه ينصح بعدم دخول فئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات كون العمل يعتمد على الخدع البصرية والتقنية الصوتية والمواقف والمفارقات والصراعات ما بين مقاعد الجمهور، وهو ما لا يتناسب مع تواجد فئة الصغار، ملمحا إلى أنه قام باستقطاب نخبة من المتخصصين من الأكاديميين وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية إيمانا بقدراتهم وترسيخا لطموحاتهم.

وفي رده على سؤال «الأنباء» عن الارتجال في المسرحية، أكد أنه يحترم النص المسرحي طوال مسيرته الفنية الطويلة، ويقدم الارتجال في حدود النص والكلمة الهادفة احتراما للجمهور، مشددا على انه لن يحيد عن ذلك أبدا كونه فنانا مسرحيا أكاديميا يرى في المسرح القيمة والرسالة والترفيه بضوابط محددة عايشها في جميع تجاربه السابقة، مؤكدا أن الحركة على الخشبة ستكون وفق ضوابط مسرحية.

وعن التحدي الكبير بالنسبة إليه في هذا العمل، رد المسلم بأنه منذ مسرحية «هالو بانكوك» للكاتب الراحل محمد الرشود وهو يمضي في الطريق بالإضافة إلى التحدي مع نفسه، مشيرا إلى انه قام بتأسيس مؤسسته المسرحية وحرص على تقديم أعمال جماهيرية هادفة ووفق معايير دولية، وقام ببناء الثقة المتأصلة مع جمهوره في عمله المسرحي المؤسسي الذي يتحرك من خلاله مع التركيز على القيم والأهداف الوطنية والاجتماعية، لافتا إلى أن هناك حملة ضخمة ستواكب العمل الجديد وستنطلق الأسبوع الجاري.

من جانبها، قالت الفنانة هيا الشعيبي: ان المسرحية تتحدث عن خطوط متعددة من بينها السياسية والاجتماعية والعائلية ومشاكل الشباب والمرأة، وهي ستكون بمنزلة «الصندوق» الذي يحتوى على متعلقات ثمينة، إلى جانب ان إخراجها ضخم ومرعب، وشعرت بأن المسلم وضع ثقله كمخرج وكمؤلف فيها، ملمحة إلى أن «جنوب أفريقيا» تتضمن «ستايلات عالمية» مثل الأقنعة الكبيرة من النحت والرسم والتي ستكون مفاجأة للجمهور، إضافة إلى دخول الديكور مع الشاشة ووجود أضخم «سيستم» صوت سيمنح العمل تفردا ونقلة نوعية في مجال العمل المسرحي المبهر، وكأنه كوكتيل عربي خليجي أجنبي.

وذكرت الشعيبي أن المسرحية تعتمد على وجود لوحات استعراضية مدعومة في الأداء المسرحي والمجاميع. وقالت ان مشاركتها ستكون وفق رؤية معينة، كاشفة عن وجود خشبتين للعرض وليس واحدة وستكونان مكملتين بعضهما بعضا من ناحية الفرجة المسرحية والبصرية الجميلة. أما الفنانة أحلام حسن فلم تخفِ خوفها من خوض تجربتها الأولى في مسرح الكبار عبر عمل مسرحي ضخم مثل «جنوب افريقيا». وقالت: ان المسرح الجماهيري مختلف تماما عن تجاربي المتعددة في المسرح النوعي ومسرح الطفل، وقد أردت دخول تجربتي الجديدة معتمدة على قدراتي كممثلة أكاديمية وبتشجيع ودعم من قائد العمل المؤلف والمخرج والمنتج الفنان عبدالعزيز المسلم الذي غرس في الثقة من أول بروفات العمل، مؤكدة أن الخوف من التجربة هو مفتاح النجاح بالنسبة لها.

بينما قال الفنان شهاب حاجيه إنه سيخوض التجربة بكل أريحية لأن هذا هو التعاون الثاني له في مسرح السلام الذي يقود مسيرته النجم المسرحي عبدالعزيز المسلم، مشيرا إلى أن دوره في المسرحية يحمل عدة مفاجآت لجمهوره من ناحية التشويق والكوميديا.

وقال الفنان عبدالله المسلم إنه كممثل وكمدير للإنتاج يرى أن العمل سيقدم وفق رؤية جديدة إنتاجيا ونصا وإخراجيا، لافتا إلى أن «جنوب أفريقيا» هو العمل الأكثر تكلفة وضخامة عن التجارب المسرحية السابقة لمسرح السلام، إلى جانب انه كممثل تعامل مع النص بحرفية وسيكون دوره بنكهة جديدة.

وعبر كل من عبدالله الرميان وهاني الطباخ وسعيد الملا وخالد الفرحان وفيصل السعد وسعاد سليمان عن تفاؤلهم بالعمل. وقال انهم يراهنون على نجاحه.