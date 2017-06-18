أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلها الغنائي بمول مصر في مدينة 6 أكتوبر في مصر، بإطلالة كاجوال صيفية، حيث ارتدت شورتا قصيرا من الجينز وبلوزة نبيتي فضفاضة بسيطة وغير متكلفة، وتركت شعرها منسدلا.

وعلى الرغم من أن إطلالة نيكول حازت إعجاب عدد كبير من جمهورها، إلا أن البعض الآخر سخر منها ووصفها بأنها إطلالة غير متناسقة، وهو ما أثار غضب الفنانة اللبنانية.

نيكول وجهت رسالة عنيفة لمنتقديها على حسابها على «انستغرام» قائلة: «أولا أنا ما طلبت رأي حدا بلبسي، بس اكتب اعطونا رأيكن ساعتها اتحفوني بآرائكن وذوقكن الرهيب، لأنه ما فالحة هالناس الا تنظر وتكب تعليقات على أساس انه هني اللي بيفهموا بالذوق!».

وأردفت: «هيدا غير انو يلي بعبر عن رأيه فيه يقوله بذوق وأدب مش بلغة ما بتعبر الا عن مستواه، وببساطة يلي مش عاجبه فيه ما يفوت على صفحتي ويوفر كلامه لحدا بيشبهه».

وكانت نيكول نشرت صورة لها من آخر حفلاتها، وهي ترتدي قميصا أحمر، مع شورت جينز وحذاء رياضي.