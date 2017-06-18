هددت الفنانة فرح يوسف بمقاضاة فنان لم يف بوعده معها عبر مجموعة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث أشارت إلى أنها اتفقت معه على كتابة أغنية لها منذ أكثر من عام ونصف العام، ولكنه لم يلتزم بوعده، ولم يسلمها الأغنية، ويرفض إعادة المال إليها، على الرغم من انه تقاضى أجره كاملا.

وأشارت فرح إلى أن هذا الفنان سبق أن تعامل مع اليسا، وعندما سألها «الفانز» هل هو أحمد ماضي، ردت بالنفي، ولكنها لم تعلق إيجابا ولا سلبا عندما سئلت عما إذا كانت تقصد بكلامها الشاعر فارس إسكندر، الذي كتب لإليسا أغنية «يا مرايتي».

وجاء في تغريدات فرح: «فيه واحد كنت اسميه فنان واصلينه مصرياته مني وواصله حقه تماما، وإلو سنة ونص بيعذب فيني، لا بيرجع المصاري ولا بيكمل الغنية؟ كيف ممكن اتعامل معه؟».

وأضافت في تغريدة ثانية: «عامل هالفصل مع كذا حدا، موزعين موسيقيين وفنانين وهلق كبر راسو كثير، بعمري ما شفت شخص قليل نخوة واحترام، وعن جد هي أول مرة بتصير معي».

وتابعت في تغريدة ثالثة: «غنت الفنانة إليسا من شغله فما عاد حمله رأسه، (حديث النعمة) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأنا رح آخد قرار قضائي ضده وارجع حقي إذا ما كمل الغنية».