مفرح الشمري

استمر الجدل حول مسلسل «غرابيب سود» الذي بثته MBC ويعرض قصة «داعش» وممارساتها الوحشية، حتى لحظاته الأخيرة رغم اختصار عدد حلقاته.

وفي أحدث التفاصيل شهدت الحلقة الأخيرة ظهور مقاتلين يحملون جوازات خليجية منها جوازا الكويت وقطر وهو ما أثار استياء عدد من السياسيين والمتابعين الذين رأوا في الأمر إساءة، بينما اعتبر آخرون ان الأمر عادي كونه من المعروف أن هناك مقاتلين في صفوف «داعش» من دول العالم ولا يقتصرون على دول محددة.

وفي هذا الإطار، دعا النائب د.جمعان الحربش وعدد من النواب وزارة الخارجية الى التحرك واتخاذ إجراءات بحق القناة ومكتبها بالكويت بسبب عرضها المسلسل.