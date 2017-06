كشف المتحدث الرسمي باسم شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب) الشيخ دعيج الخليفة أن دور العرض استعدت لاستقبال جمهور عيد الفطر بتوليفة متميزة من الأفلام العربية والعالمية والتي تناسب جميع الاذواق، وقال: استمرارا لخطة شركة السينما الكويتية في تقديم كل ما هو جديد في الفن السابع، تم اختيار مجموعة من الافلام الجديدة لتكون اجمل هدية للجمهور الكريم في عيد الفطر.

وتابع الخليفة: من الافلام التي ستعرض «The Mummy»، من بطولة توم كروز، أنابيل واليس، صوفيا بوتلة، جيك جونسون، راسل كرو، وهو فيلم حركة ومغامرات وفنتازيا من إخراج أليكس كورتزمان، وفيلم «Transformers: The Last Knight» من اخراج مايكل باي وبطولة كل من: أنتوني هوبكنز ومارك ويلبرج ولورا هادوك وجون جودمان وإيزابيلا مونير وستانلي توتشي، كذلك فيلم «Pirates of the Caribbean: Salazar›s Revenge» بطولة جوني ديب وخافيير بارديم وجيفري راش ومن اخراج واكيم رونينج وإسبن ساندبرج.

واضاف: كما سيتم عرض الفيلم العربي «خميس وجمعة» للنجم طارق العلي والفنان الاماراتي عبدالله زيد، وايضا فيلم «بنك الحظ» للفنان محمد ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت واخراج أحمد الجندي، كذلك الفيلم الهندي «Tubelight» بطولة سليمان خان، بالاضافة الى فيلم «The Bad Batch» من بطولة جايسون موموا وكيانو ريفز وجيم كاري ودياجو لونا وجيوفاني ريبيسي، وسيناريو وإخراج آنا ليلى أميربور.

واردف الخليفة: بجانب الافلام السابق ذكرها لدينا فيلم الدراما العائلي الكوميدي «Mr Frog» وفيلم الانيميشن «Deep»، ونحن بانتظار تسلم فيلم النجم تامر حسني «تصبح على خير» وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك فيه بجانب تامر كل من درة ونور ومي عمر وأحمد زاهر ومحمود البزاوي وغيرهم، وتدور احداثه في إطار درامي مشوق.