تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خلافها مع مواطنتها وزميلتها سيرين عبدالنور، وقالت إن هناك البعض لم يتحملوا نجاحها في مسلسل «نص يوم». واتهمت سيرين، التي قالت عنها إنها كانت صديقتها سابقا، بدفع معجبيها للهجوم عليها.

وأضافت نادين في حلقة من برنامج «مجموعة إنسان» على شاشة «ام بي سي»: «بعرف انه الفانز ما بيعملوا شي بدون إشارة من الفنان وهيدي لازم الكل يعرفها».

وعن علاقتها حاليا بسيرين، ردت: «عادية زملاء»، نافية أن تكون هناك منافسة بينهما قائلة: «أنا بتنافس مع حالي وكل سنة بتنافس مع حالي وكل تركيزي وطاقتي بحطها على حالي وما بشغل بالي لا بنجاحات غيري ولا برزقة غيري ولا شو غيري عم يعمل والا بكون عم ضيع وقتي على الفاضي».

من ناحية أخرى، نفت نادين أن تكون قد أنكرت أن والدتها تونسية، وقالت أنا دائما أتحدث عن هذا الموضوع وأفتخر بأن نصفي تونسي.