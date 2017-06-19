بعد أن تعاقدت السورية سلاف فواخرجي على بطولة مسلسل درامي جديد تعود به للدراما الرمضانية المصرية يحمل عنوان «هجرة الصعايدة»، خرجت من السباق الرمضاني في الوقت الأخير بعدما قرر محمد فوزي منتج المسلسل تأجيل العمل للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2018.

واعتبرت سلاف أن عدم مشاركتها هذا العام قسمة ونصيب وأن هذا لم يؤثر على نجوميتها وشعبيتها، خاصة أنها بالفعل رفضت بعض العروض الدرامية المختلفة التي جاءتها أخيرا، خاصة أنها بعد تجسيدها شخصية كليوبترا التاريخية لا يمكن أن تعود بعمل يمر مرور الكرام، حسبما قالت.

وعن الشروط التي تضعها قبل الموافقة على أي عمل تقدمه، شددت على أن أهم عنصر بالنسبة لها هو السيناريو القوي، وكذلك الإنتاج المحترم وفريق العمل الذي يتقاسم معها البطولة، حيث نفت أن تكون انسحبت من مسلسل «هجرة الصعايدة» بعد التأجيل لإعجابها بالقصة والسيناريو.

وحول تقديمها شخصية صعيدية، أوضحت أن اللهجة الصعيدية قريبة للسورية، وقد تلقت تدريبات مكثفة عليها أثناء البروفات قبل تأجيل العمل من خلال مصحح اللهجة، فهي لهجة يمكن وصفها بالسهل الممتنع، بحسب تعبيرها.

أما عن ثنائها أخيرا على مسلسل «لا تطفئ الشمس»، وهل تشاهد أعمالا أخرى، فقالت سلاف، حسب موقع «نواعم»، إنها تحاول قدر المستطاع مشاهدة أكبر كم من الأعمال، وإن كانت بالتأكيد لا تتمكن من متابعة كل الأعمال الدرامية الرمضانية، لافتة إلى أنها سعيدة بوجود دراما قوية هذا الموسم، وأنها أعجبت بالحالة الرومانسية الموجودة في مسلسل «لا تطفئ الشمس» للكاتب الموهوب تامر حبيب المأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، وكذلك الإخراج والتمثيل القوي.