اعترفت الفنانة الكويتية منى شداد بمعرفتها بمقلب “رامز تحت الأرض” للفنان رامز جلال قبل تصويره، وذلك من خلال مداخلة تليفونية أجرتها مع الإعلامية حليمة بولند عبر برنامجها “حليمة زاد”.

وكشفت منى شداد تفاصيل ما حدث بالضبط، لتقول أنه في البداية كلمها “نيشان” ليطلب منها أن تأتي إليه في برنامج يقوم بتصويره حالياً، ووافقت على الحضور حيث إنها لم تكن تعرف حينها إنه مع رامز جلال.

وأضافت منى شداد أن نيشان طلب منها أن ترتدي ملابس مريحة، لأن التصوير سيكون في الواحة، وبعد عدة أيام لم تتلق أي اتصال من نيشان يؤكد على الميعاد الذي بينهما، لتتصل به لكي تتأكد.

وعندما تحدثت منى شداد مع نيشان أكد بدوره أن الحلقة بينهما قائمة، وإنه قام بتجهيز كل شيء.

وقالت منى شداد إنها سافرت إلى أبو ظبي بالفعل، وهناك سمعت على تصريح الإعلامي طوني خليفة الذي كشف فيه تورط نيشان في مقلب رامز جلال، فاتصلت بأحد العاملين في البرنامج، وسألت إن كان هذا البرنامج مقلب أم لا، قائلة له أن لديها متاعب صحية ومن الممكن ألا تتمكن من تحمله .

واعترف العامل في البرنامج لمنى شداد أنه مقلب بالفعل، وحكوا لها تفاصيل ما سوف يحدث بالضبط في الصحراء، وهي وافقت على تصوير الحلقة مؤكدة على أن الجميع تعامل معها بلطف.

وقد تفاجأت الاعلامية حليمة بولند بتصريح منى شداد فقالت “تصريح خطير فضحته لرامز رحت في داهية يا رامز يا جلال”.